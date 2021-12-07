Sputnik Light aşısı Ermenistan’da üretilecek ve diğer ülkelere ihraç edilecek

Üçüncüsü yani uyarıcı doz olarak kullanılacak olan Ermenistan’da üretilen “Sputnik Light” aşısı yakın gelecekte piyasaya sürülecek.

EC Sağlık ve Ekonomi Bakanları, “Likvor” İlaç Şirketini ziyaret ettikten sonra bilgi verdi.

EC Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, “Ermenistan’daki ilaç üretiminin yeni bir adım atması, ileriye doğru çok büyük bir adım atması ve potansiyelini gerçekleştirmesi çok sevindirici” dedi.

Diğer aşılarda olduğu gibi, devlet aşıyı satın alacak ve vatandaşlar ücretsiz olarak alacak. Yakın gelecekte devlet ihale sürecini yürütecek ve polikliniklerde satışa sunulacak. “Bu aşı kesinlikle bizim menzilimizde olacak. Bakan, “Vatandaşlarımız da üçüncü uyarıcı doz için başvurabilir ve ‘Sputnik Light’ seçeneğini alabilirler” dedi.

Ermenistan’da Sputnik Light, yalnızca iki doz Sputnik V alanlar için değil, aynı zamanda iki doz başka aşı alanlar için de üçüncü takviye dozudur.

“Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçki Şirketi ve Rus ortaklarla uzun bir yol kat ettik. EC Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, “Bu yolu sabırla geçtikten sonra, halihazırda Ermenistan’da üretilen ve tüm kontrol standartlarını geçen ve piyasaya girmeye hazır olan bitmiş bir ürünümüz olduğu sonucuna vardık” dedi.

Liqvor CJSC Genel Müdürü Sergey Matevosyan, aşı üretimini Ermenistan’da gerçeğe dönüştürmek için bakanlıklar ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile işbirliği yapmaktan çok mutlu olduklarını kaydetti. “Rus tarafıyla işbirliği yapıyoruz.

Rus tarafı ile yaptığımız anlaşmaya göre teknoloji transferi yani üretim teknolojisi transferi yapılmış, bu aşıyı şirketimiz çoğaltmış, yatırımlar firmamız tarafından yapılmıştır. Bu hem şirketimiz hem de ülkemiz için önemli bir başarıydı” dedi.

Şirket, Rus üretiminin ana hammaddesini, substratı işliyor, teknolojik bir süreçten, birincil paketlemeden, ikincil paketlemeden ve soğutma altında depolamadan geçiyor.

Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan’a göre süreci başlatırken, üretim hacimlerini kat kat artıracak ihracat fırsatlarını da kastetmişler. Henüz ihracat anlaşması yok, ancak bazı ülkelerle görüşmeler var. “Bir dizi Orta Doğu ülkesiyle müzakereler devam ediyor ve bazı Afrika ülkelerine ihracat seçeneği de tartışılıyor. Kerobyan, “Rus ortaklarla ortak çalışma sayesinde tüm bunların yakında mümkün olacağından eminiz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu