Sızdırılan Noel rehberini gören Papa’dan AB’ye sert çıkış: Nazi diktatörüsünüz

Avrupa Birliği’nin yılbaşı için çalışanlarına yayınladığı ‘kapsayıcı dil’ kılavuzu basına sızdırıldı. Noel kelimesi yerine ‘yılbaşının’ kullanılmasını tavsiye eden rehberi gören Papa Francis, AB’ye ateş püskürdü. AB yöneticilerinin ‘sulandırılmış laiklik’ yanlısı olduğunu söyleyen Papa, AB’yi ‘Nazi diktatörlüğü’ olarak tanımladı.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde tüm çalışanlara eşit davranılmasını istediğini belirterek, çalışanları için ‘kapsayıcı iletişim’ rehberi yayınladı. Kitapta var olan pek öneride Hıristiyan kaynaklı pek çok ismin ‘uluslarası’ olarak değiştirilmesi gerektiğine yönelik tavsiyeler vardı.

“SULANDIRILMIŞ LAİKLİK”

Sızdırılan rehberde, Hıristiyanlığı temsil eden ‘Noel’ kelimesi yerine ‘yılbaşı’ kelimesinin kullanılmasının tavsiye edilmesi üzerine Papa Francis, AB’yi merceğine aldı. Avrupa Eşitlikten Sorumlu Komisyon üyelerinin ‘modaya uyup sulandırılmış laikliği’ benimsediğini söyleyen Papa, AB’yi Nazi Diktatörlüğü’ne benzetti.

Sabah Gazetesi