Rusya’dan Karabağ’a 9 tondan fazla insani yardım

Rus barışı koruma birliğinin askerleri, Dağlık Karabağ’ın yardıma muhtaç sakinleri ve geniş aileleri için Stepanakert’e 9 tondan fazla insani yardım malzemesi teslim etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada insani yardım malzemelerinin Moskova’daki insani yardım kuruluşları tarafından toplanıp İl-76 tip Rus askeri kargo uçağıyla Yerevan’a gönderildiği ve oradan da Rus barış gücü tarafından Stepanakert’e ulaştırıldığı ifade edildi.

İnsani yardım kapsamında 5 bin çocuğa Noel oyuncakları, anaokulları ve kreşler için ekipman, yatak, giysi, ayakkabı, okul malzemeleri sağlandı. Barış güçleri malları koordine edecek ve dağıtacak.

ERMENİ HABER AJANSI