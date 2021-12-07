PATRİK HAZRETLERİ TARKMANÇATS OKULU ÖĞRENCİLERİ’Nİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 7 Aralık 2021, Salı, saat 11:00’de, Müdür Aras Delice ve Din Kültürü Öğretmeni Talin Çortan Garipgün önderliğindeki Ortaköy Tarkmançats Okulu öğrencilerinden oluşan grubu Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, öncelikli olarak öğrencilere ve öğretmenlerine pederane bir yaklaşımla zaman ayırdığı için Kadasetli Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler. Onlar, ziyaretin amacının Patriklik Makamı’nı ve Kadasetli Patrik Hazretleri’ni yakından tanımak olduğunu belirttiler. Öte yandan, Patrik Hazretleri öğrencilerle sohbet etti ve akıllarına takılan soruları kendisine yöneltmelerini istedi. Öte yandan, öğrencilerin Patriklik Makamı’nı yakından tanımalarından dolayı memnuniyetini belirtti. Bu doğrultuda, Patrikhane’nin tüm cemaate ait olduğunu belirterek burayı ziyaret ederken asla çekinmemeleri gerektiğini vurguladı. Öğrenciler, Patrik Hazretleri’nin pederane öğütlerini duyarak ziyadesiyle sevindiler.

Ziyaret vesilesiyle, Ruhani Önderimiz, Müdür Delice’yi ve Çortan Garipgün’ü, düzenledikleri organizasyon vesilesiyle takdir etti. Öte yandan, ziyaret münasebetiyle, ziyaretçilere resimli Kutsal Kitap hediye etti ve mutlaka O’nu okumalarını öğütleyerek, inançlarına yabancı kalmamalarını diledi.

Ziyaret sonunda, grup, Patrikliğimiz’in Patrik Hovhannes Golod Koleksiyonu’nu ziyaret ettiler ve burada Rahip Hovagim Serovpyan’dan bilgiler aldılar.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/