Mersin Mitingi!

FİKRİ SAĞLAR

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4 Aralık’ta CHP, Mersin’de ilk mitingini yaptı.

On binlerce insan CHP Mitingine koşa koşa geldi.

İnsanlar heyecanlıydı…

Mersin’i dönemlerinde başarıyla temsil etmiş önceki Milletvekillerimizden Ali Rıza Öztürk, İsa Gök ve eski il ve ilçe başkanlarımızla birlikte halkın içinde yürüyerek alana gittik.

Alan 2014’ten beri miting yaptığımız yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun yanıydı.

Gençlerimizin her zaman olduğu gibi çok özenle düzenledikleri ve sevgiyle doldurdukları bu alanda onlarca miting yaptık. Her metrekaresini biliriz…

Aynı gün AKP Genel Başkanı Siirt’te yaptığı talihsiz ve mesnetsiz konuşmasında Mersin mitingini değersizleştirme çabası içine girdi…

Kamu görevlilerine dayanarak Mersin mitinginin Siirt’ten daha az kalabalık olduğunu söyledi.

Oysa Erdoğan Mersin’de 2 bin kişiye konuşmuştu!

Öncelikle “Mersin’de “kalabalık” toplanmadı!” sözünü düzeltmek gerekir!

Gelenlere “kalabalık “demek büyük saygısızlıktı!

Onlar, ülkeyi ayakta tutan, çalışan, üreten ama AKP tarafından emeği sömürülen, değerleri yok edilen, yaşaması için gerekli olan tüm kaynakları yandaşlara peşkeş çekilen halktı!

Hakkı, hukuku, adaleti ve geleceği AKP tarafından çalınan Mersinliler yani yurttaşlarımızdı…

Ve bu halk, caddelerden, meydanlardan alana aktı, sel olup meydandan taştı!

Her zaman olduğu gibi konuşmalarında içerikten öte hamaset ve mugalata yapan Erdoğan’ının böyle dayanaksız bir karşılaştırma yaparak günü geçirmek istemesi doğaldır!

Çünkü kendileri hem Siirtlilerin eniştesi hem de eski Siirt Milletvekiliydi!

Ve ne yazık ki şimdi, çökmekte olan bir partinin genel başkanlığını yapıyor!

Üstelik her gün yüzü kızarmadan, zamlar altında inleyen yoksul halkın karşısına geçip “koltuğu kurtarmak” adına bir sürü dayanaksız sözler söylemek zorunda kalıyor!

Dolaysıyla inanılırlığı kalmamış bir kişi olarak, iflas eden esnafı, yok olan çiftçiyi, açlığa mahkûm edilen emekliyi, geleceği olmayan genci kandıramıyor!

Artık, devleti kullanmak ve yalan yanlış iddialarla insanları oyalamak, elinde kalan tek malzeme oluyor!

Akıllı bir siyasetçi;” mitinglerdeki sayıya bakarak kendi gücünü ölçmez!”

Söylediklerinin kabul edilmesine ve toplumda ona karşı gösterilen güven, saygı ve sevgiye bakarak geleceğini kestirebilir…

Ayrıca yurttaşın;” siyasetçinin devlet adamı niteliğini taşımasını beklediğini, ülkeyi yöneten kişide nezaket ve zarafet aradığını, kimlik siyaseti adına Siirt ve Mersin’i sinsice karşılaştırmanın ciddi tehlike taşıdığını bilir! “yani risk dolu bir yolu tercih etmez!

Geldi gidiyor AKP, bu gerçekleri hala fark edemedi.

Yıllardır uyguladığı “düşman yarat, böl parçala yönet!” yönteminin artık tutmadığının farkında değil!

Devleti işgal eden anlayışın varlığını uzatabilmesi ve tüm değerler hasılasının partizanca ele geçirilmesi için, AKP’nin uyguladığı, toplumu çatıştırma ve birbirilerine yabancılaştırma süreci Cumhuriyet ilkeleri ve çağdaşlık kararlılığı karşısında yenildi…

Erdoğan’ın miting sayılarıyla siyaset yapması özgüvenini yitirdiğinin göstergesidir!

Akıllı siyasetçi karşılaştırmayı yurttaşlara bırakır!

Onlarda sandık önlerine geldiğinde zaten tercihlerini açıkça belirteceklerdir!

Miting alanına giderken hemşerilerimizle yaptığımız kısa sohbetlerde; “Demokrasinin beşiği olan alanları doldurarak AKP İktidarının ceberut tavrına ve emeği yok sayan anlayışına tepkimizi belirtmek için meydana gidiyoruz!” Diyorlardı…

Daha önce belirtmiştim Mersin, kadim kültüründen kaynaklanan laik demokrasiye gönül vermiş, emeğin en yüce değer olduğunu bilen yurtseverlerin yaşadığı bir yerdir! Bilinçli ve bilgilidir! Kimsenin vesayetinde yaşamaz. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla Çerkez’iyle, Alevi’si, Sünni’si, Süryani’si ve gayrimüslimiyle bir bütündür!

Emekçidir! Emeğinin sömürülmesine karşı çıkar!

Çağdaştır! Cahiliye dönemini yaşatmak isteyenlerle mücadele eder!

Mütedeyyindir! Din tacirliği yapanlara öfkelidir. “Ticanilerle iş yapılmaz” der!

Aldatılmaktan hoşlanmaz! Aldatanı cezalandırmaktan da geri durmaz…

Sevdiğini sonuna kadar sever…

Kısaca Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyet’in ilkelerine sahip çıkarak çağdaş yaşamı tercih eden bir kenttir…

İnsanlara, emeğe, üretime, çalışana, kültür ve sanat insanına saygılıdır!

Siyaset cambazlarına yeri ve zamanı gelince dersini verir!

CHP’nin Mersin mitingine gelen yurttaşlar, laik, demokratik, hukuk devletini yıkmaya çalışanlara karşı kendini gösterdiler!

Umudun adımı Mersin oldu! Teşekkürler Mersin demeliyiz!

BirGün Gazetesi