Lilit Altunyan’ın animasyon filmi uluslararası film festivallerinde gösterilecek

Ermeni yönetmen Lilit Altunyan’ın “Üzgün olduğum zaman” (When i am sad) Ermeni-Fransız animasyon filmi, 15 Ekim’de Animest Uluslararası Animasyon Festivali’nde (Romanya) dünya prömiyerinin ardından 6 uluslararası film festivalinde gösterilmek üzere seçildi.

Ermenistan Sinema Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre film, Güney Kore, Portekiz, Yunanistan, Kazakistan, Sri Lanka ve Fransa’da yer alan film festivallerinde gösterilecek.

Ermenistan Sinema Merkezi’nin desteğiyle çekilen filmin yönetmeni Lilit Altunyan, senaryo yazarları Lilit Altunyan ve Armine Andan, yapımcısı Armine Andan, bestecisi ise Mikayel Voskanyandır.

ERMENİ HABER AJANSI