İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ SOSYAL YARDIM KOMİSYONU (PSYK) ARACILIĞIYLA, ERMENİ TOPLUMUNDAKİ 700 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLE İÇİN DESTEK SAĞLADI

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Yavuz Saltık’ın ilgi ve çabasıyla, yeni yıla girerken ihtiyaç sahibi ailelere bir destek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Salgın döneminin başından itibaren gönüllülerden oluşan bir ekiple pek çok alanda hizmet vermeye devam eden PSYK; alt birimlerinden Gıda Komisyonu eliyle, anılan alışveriş kartlarını 4 Aralık 2021 itibariyle ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye başladı.

Hatırlanacağı üzere 10 Mart 2021’de Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni ziyaret eden ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’yle görüşen Sayın Saltık, PSYK hakkında bilgi alarak takdirlerini sunmuş ve market kartları desteği ile sisteme katkı sağlamıştı.

19 Ekim 2021’de ise PSYK adına Sayın Saltık’a iade-i ziyaret gerçekleştiren heyet, yapılan çalışmalar hakkında güncel bilgiler aktarmış ve teşekkürlerini iletmişti. Görüşmede Sn. Yavuz Saltık; ihtiyaç sahibi ailelere gösterilen özen ile dağıtımdaki dikkat ve disiplin nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve bu desteğin süreceğini belirtmişti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/