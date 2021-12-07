İskenderun Katolik Kilisesinde Noel hazırlığı…

Kurulan mağara içerisinde İsa Mesih’in Annesi Meryem ve Aziz Yusuf ile birlikte, doğumunu kutlamak üzere gelen Çobanlar ve Krallar da heykelcikler şeklinde yerlerini aldı. Temsili Mağaranın içine, gökyüzünü andıran fonun yanı sıra kuyruklu yıldız da kondu ve mağaranın içi yeşillik ve çiçeklerle süsülendi.

Dört haftalık Noel’e hazırlık (Advent) devresinde, her hafta biri yanan mumları ve anlamlarını anlatan Kilise Pederi Dariusz Dogondke (Daryyuş Dogonke); “Noel’e hazırlık devresindeyiz. Dört haftalık bu hazırlık devresinde dört mumumuz var. Hazırlık Devresinin ikinci haftasında olduğumuz için iki mumumuzu da yaktık. Önümüzdeki Pazar günü üçüncü mumumuzu yakacağız. Bir de Meryem Ana için bir mumumuz var. Bizler Meryem Ana ile birlikte Mesih İsa’nın doğumunu bekliyoruz” dedi.

Kilise içerisine yaptıkları İsa’nın Doğuşunu temsil eden Mağaranın yanı sıra Altarın önünde Meryem Ana ve Yusuf’un heykellerinin de yer aldığını aktaran Kilise Pederi Dogondke şu anda İsa’nın yerinin boş olduğunu! Noel Gecesinde ayin sırasında bebek İsa’yı getirip yerine koyacaklarını söyledi.

https://www.iskenderun.org/haber-iskenderun-katolik-kilisesinde-noel-hazirligi-53226.html