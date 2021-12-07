HAGOP MARTAYAN – DİLAÇAR’IN ESERİ PATRİK HAZRETLERİ’NE TAKDİM EDİLDİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 7 Aralık 2021, Salı, T.E.A.O. Vakfı yöneticileri, Başkan Sarkis Külegeç’i ve II. Başkan Levon Yıldırımyan’ı Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, dil bilimcisi Hagop Martayan – Dilaçar’ın eseri olan “Atatürk’ten Anılar” kitabının vakıfları tarafından yayınlandığını ve eserden bir örneği Kadasetli Patrik Hazretleri’ne takdim etmek istediklerini belirttiler. Kitap hem Ermenice hem de Türkçe versiyonlarıyla yayınlanmıştı.

Patrik Hazretleri armağan edilen kitap için ziyaretçilere teşekkür etti ve bu yayının dil bilimci Hagop Martayan Dilaçar’ın özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde sunduğu hizmetlerin anılmasına vesile olmasını diledi. Bu bağlamda, vakfın girişimini takdir etti ve gelecekteki çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/