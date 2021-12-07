Ermenistan Dışişleri’nden sözde Zangezur Koridoru ile ilgili Aliyev’in açıklamalarına sert cevap

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, sözde Zangezur Koridoru’nun açılışı için belirli bir tarih verilmesini talep eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamasına yanıt verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan basınına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Aralık 2021 tarihinde Kuba idari bölgesinin Konakkend köyü sakinleri ile yaptığı görüşmede, Ermenistan’dan Azerbaycan’ın şartlarını kabul etmeyi ve sözde “Zangezur Koridoru”nun açılışı için belirli bir tarih vermeyi talep etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhuriyeti’ni yollar ile ulaşım hatlarının açılma konusunda samimiyetsiz yaklaşım göstermekle suçladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalarla ilgili şunların vurgulanması gerekli görüyor:

Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun yollar ile ulaşım hatları konusundaki anlaşmaları, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli bildirilerde tescil edilmiştir. Bu açıklamalarda Ermenistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’a bir koridor, koridor mantığı taşıyan yolun sağlanması konusunda herhangi bir yükümlülük, koşul veya anlaşma yoktur.

9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiride, tarafların bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım hatlarının ablukasının kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtmektedir. Aynı bildiride, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nakhichevan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım iletişiminin güvenliğini garanti ettiği belirtilmektedir.

11 Ocak 2021 tarihli bildiriye göre Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılarının başkanlığında, bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım hatlarının ablukasının kaldırılmasına dair 9 Kasım 2010 tarihli bildirisinin 9. Maddesini uygulamak üzere üçlü bir çalışma grubu oluşturuldu.

11 Ocak 2021 tarihli bildirinin 3. Maddesi, teme faaliyetlerini yürütmek için çalışma grubu eşbaşkanlarının, tarafların yetkili makamlarının temsilcileri ve kuruluşların yetkililerinin yer alacağı şekilde bu alanlarda uzman alt gruplarının oluşturulmasını onaylayacaklarını belirtmektedir.

11 Ocak 2021 bildirinin 4. Maddesi, çalışma grubunun Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen uluslararası taşımaların düzenlenmesi, yapılması ve güvenliğin sağlanması için gerekli olan yeni ulaşım altyapı tesislerinin restorasyonu ve inşası için yapılacak işlerin listesi ve tarihlerini en üst düzeyde onay için taraflara sunacağını öngörmektedir. Aynı şey, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti toprakları üzerinden geçişi gerektiren Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti tarafından yapılan taşımalar için de geçerlidir.

30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda üçlü çalışma grubu, biri demiryolu, karayolu, kombine taşımacılık, diğeri güvenlik, sınır, gümrük, sanitasyon, hayvancılık, fito sanitasyon ve diğer kontrol çeşitleri dahil taşımaların sağlanması işlerinden sorumlu olmak üzere iki uzman alt grubu oluşturmaya karar verdi.

Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan’ın batı bölgelerinin Ermenistan üzerinden Nakhichevan Özerk Cumhuriyeti (hem de Türkiye) ile karayolu ve demiryolu bağlantıları alacağı, Ermenistan’ın ise Azerbaycan üzerinden Rusya Federasyonu ile karayolu, hem de Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti ile demiryolu bağlantısı alacağı anlayışıyla bölgedeki tüm ulaşım ve ekonomik hatlarının ablukasının kaldırılması ile ilgilendiğini defalarca en üst düzeyde ifade etmiştir.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı, üçlü çalışma grubu eşbaşkanı Alexey Overçuk, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile 5 Kasım 2021’de yaptığı görüşmede üçlü çalışma grubundaki çözüm arayışlarının şu ilkelere dayandığını söyledi: Bu yolların geçtiği ülkelerin egemenliği korunmakta ve sınır geçişlerindeki kontrol çeşitleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecektir. Daha önce Alexey Overçuk, koridor konusunun üçlü çalışma grubunda ele alınmadığını belirtmişti.

9 Kasım 2020’de üçlü bildirinin imzalanmasının yıldönümü vesilesiyle, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, üçlü çalışma grubundaki tüm katılımcıların, ablukadan çıkarılan ve yeniden kurulan ulaşım yollarının bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyarak çalışacağı konusunda hemfikir olduklarını açıkça belirten bilgi materyali yayınladı.

26 Kasım 2021’de Rusya’nın Soçi kentinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmesi gerçekleşti ve görüşmede 8. Maddede belirtilen ilkeler yeniden teyit edildi.

Yukarıda kaydedilenlere dayanarak, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı şunları açıklıyor:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının 9 Kasım 2010 ve 11 Ocak 2021 tarihli bilidirlerle hiçbir ilgisi yoktur, üçlü çalışma grubunda ve Soçi’de varılan anlaşmalara aykırıdır, yıkıcı, kışkırtıcı hedefler güder, Ermenistan Cumhruiyeti’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğe karşı tehditler içermekte.

Ermenistan Cumhuriyeti yukarıda bahsi geçen tüm taahhütlerine sadık kalır ve yukarıda bahsi geçen anlaşmaların süratle uygulanmasına hazırdır.

Bölgedeki ulaşım hatlarının açılması, karayollarının, demiryollarının restorasyonu ve açılması sürecinde yapılacak işlerin listesi ve tarihleri, Azerbaycan’ın provokatif söylemler nedeniyle çalışmaları aksayan üçlü çalışma grubu çerçevesinde görüşülüyor.

Ermenistan Cumhuriyeti, güvenlik alanında esas ortağı Rusya Federasyonu’nun, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ), BM Güvenlik Konseyi’nin, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ve uluslararası toplumun dikkatini resmi Bakü’nün, BM Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek ve bölgesel ile uluslararası güvenliği tehlikeye atarak, benzer açıklamalarla Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı güç kullanma tehditlerinde bulunmaya devam ettiğine çekiyoruz.

Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kışkırtıcı söylem ve eylemlerden kaçınmaya ve bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım hatlarının ablukasının kaldırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanmasını engellememeye çağırıyor.”

ERMENİ HABER AJANSI