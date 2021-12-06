YEŞİLKÖY KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Aralık 2021, Pazartesi, Yeşilköy S. Isdepanos Kilisesi’nin din görevlisi Kd. Peder Goryun Fenerciyan ve Yönetim Kurulu Başkanı Habip Özfırıncı önderliğindeki, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler yaklaşan ananevi yıllık kutlamalar öncesinde Patrik Hazretleri’nin takdislerini almak ve 19 Aralık 2021, Pazar, Yeşilköy S. Isdepanos Kilisesi’nde gerçekleşecek kutlamalara riyaset etmek üzere kendisini davet etmek üzere ziyaret etmekteydiler. Sohbet esnasında özellikle son dönemlerde beliren maddi sıkıntıların altı çizildi ve bu konuda yönetimin karşılaştığı problemler aktarıldı. Öte yandan kilise ve cemaat yaşantısında gençlerin önemi vurgulandı.

Patrik Hazretleri, aktarılan bilgiler sonrasında, pandemi sürecinde maddi problemlerin arttığını bir kez daha doğruladı ve bu doğrultuda özel çalışmalar yapılması ve çözüm yolları bulunmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ruhani Önderimiz, gençlerin önemini vurgulayarak, pederane tavsiyelerde bulundu ve Yeşilköy’ün Ermeni Cemaati üyelerinin yoğun olarak yaşadığı semtlerden biri olduğunu hatırlattı. Patrik Hazretleri bu zorlu süreçte konuklara sabırlar dilerken, teşvik edici sözleriyle kendilerine faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/