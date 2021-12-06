TOPKAPI KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Aralık 2021, Pazartesi, Din Görevlisi Rahip Hovagim Seropyan ve Şant Çakmakcıyan başkanlığındaki Topkapı S. Nigoğayos Kilisesi’nin Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler yaklaşan ananevi yıllık kutlamalar öncesinde Patrik Hazretleri’nin takdislerini almak ve 12 Aralık 2021, Pazar, Patriklik Katedrali’nde gerçekleşecek kutlamalara riyaset etmek üzere kendisini davet etmek amacıyla ziyaret etmekteydiler. Öte yandan, Kilise ve Levon-Vartuhyan Okulu ile ilgili çeşitli konularda da bilgilendirdiler. Aynı zamanda, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl da kutlalar sonrasında sevgi sofrası düzenlenmeyeceğini belirttiler.

Patrik Hazretleri, aktarılan bilgiler sonrasında, kendi fikirlerini aktardı ve yöneticilerin iyi niyetle yaptıkları çalışmaların Topkapı’da olumlu sonuçlar vermesini arzuladığını belirtti. Patrik Hazretleri aynı zamanda kilisenin merhum din görevlisi Kd. Peder Minas Cihangülyan’ı da anarak, kendisini büyük bir sorumluluk örneğiyle yürütmüş olduğu çalışmaları övdü. Son olarak, yaklaşan kutlamalar öncesinde ziyaretçilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/