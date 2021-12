Şehr-i Nuh

Yavuz DonatDağlar… Yaylalar… Vadiler… Akarsular… Cizre… İdil… Silopi… Uludere… Beytüşşebap… İşte Şırnak. Camiler… Nuh Peygamber Camii… Mecidiye Camii… Süleymaniye Camii… Sefine Camii… İl merkezinde ve ilçelerde cami o kadar çok ki… Cizre’de tarihi Ulu Cami… Kiliseden çevrilme. Kaleler… Çağlayan Kalesi… Said Bey Kalesi… Cizre Kalesi… Babil Kalesi. Türbeler… Nuh Peygamber Türbesi… Şeyh Ahmet El-Cezeri Türbesi… Memn-u Zin Türbesi… Türbe de çok. Kiliseler… Meryem Ana Kilisesi… Çağlayan Kilisesi… Maraday Kilisesi… Dera Kilisesi. Kaplıcalar… Kürsüler… Özetle, bu coğrafya, “Açık hava müzesi” gibi. *** Şırnak 2015 Dünü unutma! Ey Türkiyem! Ey millet! Ey siyasetçiler! Ey medya! Ey sivil toplum örgütleri! Ey demokrasiden ve özgürlükten söz eden ama, “Teröriste destek veren” ikiyüzlü, dost ve müttefik (!) Batı! Dünü unutmayalım… Unutana da hatırlatalım. 7 Haziran 2015… “Genel seçim.” Seçimin hemen ardından… 20 Temmuz 2015… PKK yöneticileri, “Tünel… Barikat… Hendek” çağrısı yaptı. Şırnak… Yakıldı… Yıkıldı… Küle çevrildi. İl merkezi… İlçeler… Kan gölüne döndü. Bölgede bazı il ve ilçelerde… Sokağa çıkma yasağı ilan edildi… Aylarca. Binlerce ailenin ocağı söndü… 793 asker ve polis, 378 sivil, şehit oldu… 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi, 2 binin üzerinde vatandaş yaralandı. 2 bin 307 hendek ve barikat kaldırıldı. Bir şehrin yok edilişini, “Sinema filmi gibi” izleyenleri… PKK’nın arkasındakileri… PKK çeşmesinden su içenleri… İşbirlikçileri… Hiç unutma! *** Slogan: “Başaracağım” Ali Hamza Pehlivan… Şırnak Valisi… Merkezde… Köylerde… İlçelerde… Çarşıda… Pazarda… Halkın içinde. Şırnaklılar’a soruyor… Yaşlıya-gence… Kadına-erkeğe… Öğretmene-öğrenciye: – Söyleyin… Sloganımız nedir? Herkes… Sloganı haykırıyor: – Şırnak, “Başaracağım” diyor. Ve… Şırnak başarıyor. Teşvik… Altyapı desteği… Bedava arsa… Organize Sanayi Bölgesi… Fabrika bacaları tütüyor… Üretim… İhracat. Silopi Tekstilkent… Bu ay yapımı bitiyor. Korkudan giden… İşyeri yakılıp yıkılan… Geri dönüyor… Çarşı canlanıyor. Eğitim tam puan… 60 öğrenci tıp fakültesini kazandı… Hepsine de burs veriliyor… Valilik ile iş dünyası el ele. *** Petrol duası Dolaşırken… Ovada, “Sondaj araçları” gördük… Dev iş makineleri… Mühendisler… İşçiler. TPAO petrol arıyor… Şırnak’ta… Cizre’de. Bölge umut içinde… Camilerde dua ediliyor… “İnşallah çıkar.” *** “Yıkılmadık, ayaktayız” Prestij Caddesi… Faciadan (Hendek olayları) sonra yapılmış… Pırıl pırıl. Osman Geliş ile birlikte dükkân dükkân dolaştık. Şehr-i Nuh Doğal Ürünler Pazarı… Muhammet Gültekin… Dedi ki: -Elhamdülillah… Yıkılmadık, ayaktayız… İşler durgun ama, bu da geçer. *** Şırnak 2021 Büyük Türkiye… Güçlü Türkiye… İnsanını aç ve açıkta bırakmayan Türkiye… Teröre boyun eğmeyen, teröriste dünyayı dar eden Türkiye… Yanan bir coğrafyayı ayağa kaldıran Türkiye. Devletin gücü… Öylesine büyük ki… Şırnak öyle değişti ki. TOKİ… 10 bin 155 konut yaptı… 600 de dükkân. Konutların 5 bin 700’ü Şırnak merkezde… Diğerleri İdil, Silopi ve Cizre’de. Yakılan yıkılan okulların, camilerin yerine yenileri inşa edildi… 17 okul, 9 cami. Hendek terörü ile birlikte şehri terk edenler… Batman, Mersin, Diyarbakır’a gidenler… Şırnak yeniden ayağa kalkınca… Döndüler… Şehri tanıyamadılar… Evlerini bulamadılar… Ve yeni evlerine kavuştular. Aralık 2021… Şırnak… İlçeler… Bölge huzur içinde. *** İnanç ve iddia Osman Geliş… Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı… Bölgeyi birlikte dolaştık… İlçeleri… Fabrikaları. Gündüz çarşıdaydık… Gece düğünde, dernekte. Hayat normale dönmüş… Herkes içinde gücünde. Osman Geliş dedi ki: 3 aydır dağa çıkan yok. Bursa’da, Mersin’de, Trabzon’da… Türkiye’nin her şehrinde… Mezarlıklarda şehitler var… Artık yeter. Gördünüz… Bölge huzur içinde… Milletin isteği şu… Huzur devam etsin… Bozulmasın. İnancımız ve iddiamız var… Pandemi sonrası Türkiye, dünyada bir numara olacak… Şırnak da Türkiye’de bir numara. *** Sokağın dili Vali Ali Hamza Pehlivan dedi ki: – 1980’den bu yana ilk kez bu yıl festival yapıldı… Yıllarca terörle mücadele edilen iller, ilçeler şimdi turizm bölgesi olma yolunda. Dolaştığımız yerlerde, “Değişik bölgelerden gelip, gezenleri” gördük. “Sokağa” kulak verdik… Şırnaklılar’ı dinledik… İşte birkaç satırbaşı: Kötü komşu insanı ev sahibi yapar… Müttefikler, bizi, “Savunma sanayii sahibi” yaptılar. Eskiden, “Güz günleri gibiyim hiç bahar yaşamadım” şarkısını söylüyorduk… Artık baharı yaşıyoruz… Devletimiz sağ olsun. Akşam haberleri izliyoruz, moralimiz bozuluyor. Varsa erken seçim, yoksa erken seçim… Bıktık bu tartışmadan… Millet erken seçimin değil, ekmeğin peşinde. *** Korona Maske… Mesafe… Temizlik… Aşı… Şırnak, “Kurallara uyuyor.” “Vaka sayısı” düşük… Şehir hiç, “Kırmızı” olmamış. Şırnaklı’nın biri, “Burası Hazreti Nuh’un şehri… Neden kırmızı olsun ki?” diyor. Diğeri, “Doğru” diyor… Ve ekliyor: – Kovid-19, dünyaya bir mesaj: “Ey insanlar, size her şeyi verdik… Kıymetini bilmediniz… Doğaya saygısızlık ettiniz… Her yeri kirlettiniz… Çekin cezasını.” *** 73 EC 238 Cizre’ye gidiyoruz… Önümüzde bir kamyon… Kamyonun arkasındaki yazı, “Şırnak ruhunu… Bölge havasını” yansıtıyor: “Vatan aşkı maya gibidir, sütü bozuklarda tutmaz.” *** Günün türküsü Veysi Geliş… TSO Başkanı Osman Geliş’in ağabeyi… Şırnak’ta sayılan, sevilen, sözü dinlenen bir kanaat önderi. “Günün türküsü nedir?” diye sordu. Yanıtı da kendisi verdi: – Tersine göç başladı… Hava temiz… Bölge insanının gönlü zengin, sofrası açık… Büyük şehirlere gidenler, geri geliyorlar… Burada korona da yok, aç ve açıkta insan da… Günün türküsü… “Hadi gel köyümüze geri dönelim… Fadime’nin düğününde halay çekelim.” *** Arkası yarın Şırnak… Tarihin canlı tanığı… Küllerinden doğan şehir… Anadolu ile Mezopotamya’nın kucaklaştığı coğrafya. Anlatılacak çok şey var… Yarın… Ve yarından sonra. Sabah Gazetesi