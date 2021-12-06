PATRİKİK MAKAMI MUSEVİLERİN HANUKA BAYRAMINA İŞTİRAK ETTİ

Musevi cemaatinin Hanuka Bayramı, bu yıl 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında kutlandı. Bu vesileyle 5 Aralık 2021, Pazar, Musevi Hahambaşılığı tarafından Balat Or Ahayim Hastanesi yanındaki Cemil Meriç Görme Özürlüler Parkı´nda, Hahambaşı Rav İzak Haleva’nın riyasetinde açık hava töreni düzenledi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Tokat milletvekili Özlem Zengin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Fatih Büyükşehir Belediyesi üyesi Büşra Uncu Özten ve İspanya Başkonsolosu Alvaro de la Riva Guzman da katıldılar.

Törene Patriklik Makamı adına Balat S. Hıreşdagabedats Kilisesi Din Görevlisi Peder Nerses Ayvazyan katıldı ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin tebriklerini Sayın Hahambaşı’na iletti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/