PATRİK HAZRETLERİ HRANT DİNK OKULU YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Aralık 2021, Pazartesi, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi bünyesinde faaliyet gösteren Hrant Dink Okulu hayırseverleri Arto ve Talar Horozoğlu’nu ve yönetici Areknaz Avakyan’ı Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler ve Patrik Hazretleri’nin takdisleriyle okul yararına bir Dini Tören tertip etmek istediklerini belirttiler. Ziyaretçiler törenlere riyaset etmesi için Patrik Hazretleri’ni davet ettiler. Öte yandan, pandemi sürecindeki çalışmaları ve karşı karşıya kaldıkları sorunlar hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri, ziyaretçilere pederane tavsiyelerde bulundu ve eğitimin önemine değindi. Çocukların eğitimi için sunulan hizmeti kutsal hizmet olarak addeden Patrik Hazretleri, bu doğrultuda konukların çalışmalarını takdir etti. Pandemi dönemin bir denenme süreci olduğunu ve sıkıntılara karşı ancak ve ancak istişareyle ve ortak akılla mücadele edilebileceğini belirtti. Öte yandan, cemaatimiz üyelerinin hizmet azimlerinde dik kalmalarının önemine değindi. Görüşme sonrasında ise kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/