Parlamento’da Ermenistan-Karadağ dostluk grubu kurulacak

Ermenistan parlamentosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi, Ermenistan-Karadağ Dostluk Grubu’nun kurulmasına ilişkin tasarıyı onayladı.

Komisyon başkanı Eduard Aghajanyan, Karadağ Parlamentosu Dış İlişkiler ve Göç Daimi Komitesi başkanının Ermenistan’ın Karadağ Büyükelçisi Ashot Hovakimyan’ı Ermenistan ile bir dostluk grubu oluşturulması konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Aghajanyan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dostluk gruplarının faaliyetinin parlamentolar arası işbirliği teşvik edici bir güç olduğunu göz önünde bulundurarak, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Ulusal Meclis’te bir Ermenistan-Karadağ dostluk grubu kurmayı uygun buluyor, bu nedenle bu karar taslağın oylanmasını öneriyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI