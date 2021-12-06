Papa Françesko, ‘Birlik Umudu Mesajıyla’ Kıbrıs’tan Ayrıldı

Kıbrıs Rum Kesimi’nde halk, Papa Françesko’nun umut, barış ve birlik mesajını takdirde karşılarken, Papa Kıbrıs’tan halkın gösterdiği misafirperverlik için teşekkür mesajı ve dualarla ayrıldı.

Larnaka Uluslararası Havalimanı’ndan ayrılan Papa Françesko, Cumartesi sabahı Yunanistan’daki Atina Uluslararası Havalimanı’na vardı.

Papa, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik mesajında, kendisine ve Kıbrıs halkına sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için şükranlarını dile getirerek, halkın barışı ve esenliği için her zaman dua edeceğini söyledi.

Papa’nın Lefkoşa Papalık Elçiliği’ne Hediyesi

Papa, Kıbrıs’ta kaldığı Lefkoşa Papalık Elçiliği’nden ayrılmadan önce Aziz Yusuf heykeli, papalık arması ve Kıbrıs ziyaretine ilişkin hatıra madalyasını hediye etti.

Umut Dolu Ziyaret

Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı Eleni, Vatican News’ten Massimiliano Menichetti’ye Papa Françesko’nun 2 gün süren Kıbrıs ziyareti hakkında düşüncelerini sundu. Eleni, ‘‘Papa, adamız için bir onurdur. Çünkü hepimize umut veren bir iyilik gücüdür. Yanında getirdiği umut, alçakgönüllülük, barış ve birlik mesajı bizlere güç veriyor’’ dedi. (vaticannews)

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