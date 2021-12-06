Harris’in ekibinde istifa yağmuru

ABD’deki anketlerde Başkan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris’in başarı oranları yüzde 40’lara düşerken, Amerikan kamuoyu, Beyaz Saray’da son iki haftadır yaşanan istifaları konuşuyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, önce İletişim Direktörü Ashley Etienne, ardından Basın sözcüsü ve Baş Danışmanı Symone Sander istifa etti. Bu istifaların arkasında Harris’in kendi ekibini idare edememesi ve ofis içinde artan kargaşalar olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte yaklaşık iki aydır, Başkan Biden’ın Harris’i işlevsiz hale getirdiği ve iki siyasetçinin ekipleri arasında sıkıntılar olduğu başkent kulislerine yansımıştı.

Zaman zaman yakın çevremden, “2024 başkanlık seçimlerinde kimler aday olacak?” şeklinde sorular geliyor. Net olan, 45. Başkan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olacağı. Ona en yakın diğer rakip adaysa, bu aralar yıldızı parlayan Florida Valisi Ron DeSantis. Demokrat kanatta da, Başkan Biden’ın 2024’te tekrar aday adayı olmayı istediği, bizzat Basın Sözcüsü Jen Psaki tarafından belirtildi. Aynı şekilde yakın arkadaşı Senatör Chris Dodd da, Biden’ın tekrar yarışa girme planı olduğunu açıkladı.

Neden erken konuşuluyor?

Şahsi fikrim, Biden’in ne enerjisi ne de şu andaki performansıyla tekrar aday olma sinyalleri vermediği yönünde. Demokratların en güçlü adayı Kamala Harris. Zira “The Hill”in yaptığı son ankete göre, Harris yüzde 13 ve Michelle Obama yüzde 10 ile Demokrat Parti’nin önde giden aday adaylarından. İsmi dolaşan diğer aday adayları ise Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker, Michael Bloomberg, Andrew Yang ve Pete Buttigieg.

Aslında şu anda 2024 başkanlık seçimlerini konuşmak için çok erken. Ancak kamuoyunda erken konuşulmasının da nedenleri var. Örneğin Biden’ın sağlık sorunları, Biden ile Harris’in istenilen performansı verememesi, Kovid-19 ile mücadele ve ekonomik toparlanmanın istenilen düzeye gelememesi gibi… Başkan Trump ise şimdilik köşesinde bekliyor ancak verdiği son röportajlarda “Herkesin çok mutlu olacağı haberlerim olacak” diyerek “Hazırlanıyorum” mesajı vermeyi ihmal etmiyor.

Biden-Harris ikilisinin ilk sınavı, 8 Kasım 2022’de yapılacak Kongre ara seçimleri. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğun Cumhuriyetçilere geçmesi, Demokratlar için 2024 açısından pek de hayra alamet olmayacak.

Senatör adayı Dr. Öz’e yönelik saldırılar başladı!

Yakından tanıdığım ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz, geçen hafta Cumhuriyetçi Parti’den senatör aday adaylığını açıkladı. Dr. Öz, “Annem, babam Amerika’ya daha iyi bir hayat için geldiler ve bunu yaptılar. Bir kalp cerrahi olarak, yaşamın ne kadar değerli olduğunu bilirim. Pennsylvania’nın bir muhafazakara ihtiyacı var” diyerek bir video aracılığıyla adaylığını açıkladı. Tabii ABD’de yaşayan Türkler olarak çok sevindik, çünkü ilk defa Türk kökenli birinin Senato’ya adaylığını koyduğunu gördük. Hatta “Washington Post”, Mehmet Öz seçilirse Senato’ya seçilen ilk Müslüman olacak diye manşet attı.

Öz’ün Cumhuriyetçi Parti’de 11 aday rakibi var. Bunlar arasında iş adamı Jeff Bartos, ABD’nin Danimarka eski Büyükelçisi Carla Sands, Hazine Bakanlığı’nda görev almış David McCormick gibi… Mayıs 2022’deki ön seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’den kimin finale kalacağını göreceğiz. Demokrat Parti’den ise 14 aday adayı var ve iki partinin final adayları Kongre ara seçimlerinde yarışacak.

Karşıt kampanyalar

Elbette gözler, Donald Trump’ın kimi destekleyeceğinde… Dr. Mehmet Öz ve Carla Sands, Trump döneminde Beyaz Saray’da bazı komitelerde görev almıştı. O nedenle Cumhuriyetçi aday adayların Trump’tan destek alması önemli. Dr. Öz’e, Pennsylvania’da oturmadığı ile ilgili eleştiriler gelirken, o da buna karşılık “Bu eyalette okudum, bu eyalette evlendim ve 1 yıldır bu eyalette yaşıyorum” diyor. Tabii Türkiye karşıtı gruplar durur mu? Özellikle de Türk nefreti dolu “ANCA” adlı Ermeni kuruluşu. “Pennsylvania’dan Senatör seçilirse, Dr. Öz ABD Senatosu’nda görev yapan ilk Türk-Amerikan çifte vatandaşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kıdemlisi olacak!” diyorlar. Pes diyorum! TSK’yı bile işin içine katacak kadar seviyesiz bir karalama ancak böyle olabilir… Allahtan bu eyalette Ermeni diasporasının sayısı 8 bin civarında. Umarım Dr. Mehmet Öz bizleri mutlu, Türkiye karşıtı grupları da mutsuz edecek bir sonuçla çıkar gelecek yıl karşımıza…

‘Başlangıç: Anadolu’nun Türk kahvesi öyküleri’

Türk-Amerikan toplumunun sevilen ismi ve “Turkish Coffee Lady” diye bildiğimiz Gizem Şalcıgil White, uzun yıllardır Türk kahvesinin ABD’de tanıtımı için uğraşıyor. Şalcıgil, mikro sanat ustası Hasan Kale ile beraber, Türkiye’nin 8 farklı kahve kültürünü tanıtan bir belgesele imza attı. Hatta bu belgeselin tanıtım afişleri, dün New York’un gözbebeği Times Meydanı’ndaki önemli billboardlardan birinde yayınlandı. Yoğun bir kalabalıkla Times Meydanı’nda belgeseli tanıtan ekip, Amerikalıların da büyük ilgi odağı oldu. İşin diğer güzel bir yanı ise, Washington D.C Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın, 5 Aralık’ı, “Dünya Türk Kahvesi Kültür Günü” ilan etmesi. Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginlik yaşadığımız dönemde, ABD’de kültür alanındaki güzel girişimler beni de çok mutlu ediyor. İyi ki varsın Gizem! Emeklerine sağlık!

Gözden kaçanlar

– Kongre, hükümetin kapanmaması için 18 Şubat 2022’ye kadar anlaştı,

– ABD’ye seyahat edecek yolculardan son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucu ibraz etmeleri istenmesine başlandı,

– Amerika’da günlük ortalama yeni Kovid-19 vaka sayısı 104 bine gelirken, 20’nin üzerinde yeni Omicron vakasına rastlandı.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/ali-cinar/harrisin-ekibinde-istifa-yagmuru-6655662