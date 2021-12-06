Ermenistan ve Rusya, demiryolu sistemlerini birbirine bağlama imkanlarını görüştü

Ermenistan ve Rusya, ülkelerin demiryolu sistemlerini birbirine bağlama imkanlarını ele aldı. Konu, Dubai’de düzenlenecek Expo 2020 çerçevesinde iki ülkenin Ekonomi Bakanları Vahan Kerobyan ve Denis Manturov tarafından görüşüldü.

Konu ile ilgili Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan kendi Facebook sayfası üzerinden paylaşım yaptı.

Kerobyan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“4 Aralık’ta, iş arkadaşlarımızla birlikte Expo’da Rusya Federasyonu Ulusal Günü’nü kutlamak için Expo 2020 Dubai’de bir Rus pavyonunda misafir olduk. Etkinlik sırasında Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile ayrı bir görüşmem oldu. Ülkelerimizin demiryolu sistemlerini birbirine bağlama ve Ermenistan’da ortak üretimlere başlama imkanlarını görüştük.

Ermenistan ekonomisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik diğer konulara da değindik.”

ERMENİ HABER AJANSI