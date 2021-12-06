Ermeni toplumunu sindirmek

Türkiye, “Ermeni toplumunu sindirmek için yeni yollar” kullanıyor

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’nun bir raporuna göre, Türkiye “Ermeni toplumunu sindirmek için yeni yollar” kullanıyor.

Türkiye’deki Ermeni dini yapılarından kalanların halen tehdit altında olduğu belirtiliyor.

2021 yılının başında Kütahya’daki St. Toros Ermeni Kilisesi, devlet koruması altında olan bir obje statüsüne sahip olmasına rağmen, kimliği belirsiz bir kişinin mülküne dönüştürülerek yıkıldı.

Ağustos ayında Van’da, buldozerlerle bir Ermeni mezarlığı tahrip edildi.

Rapora göre, Türk hükümeti mezarlıkları tehdit eden inşaatları sürdürüyor.

Örneğin Mart 2021’de Ermeni kökenli muhalefet milletvekili Garo Paylan, hükümetin Ankara’nın tarihi merkezinde bir Ermeni mezarlığı alanına devlet bankası inşaatını durdurmadığını öğrenmek için meclise önerge verdi.

Paylan’ın Nisan 2021’deki çağrısına yanıt olarak Milletvekili Ümit Özdağ, Ermeni Soykırımını Anma Günü vesilesiyle tehdit etti.

“Siz de Talat Paşa tecrübesi edineceksiniz.”

Talat Paşa, Ermeni Soykırımı’nın baş mimarıydı.

Raporda, “Gerçekten de COVID-19 salgını ve 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ’daki çatışma, Ermeni karşıtı komplo ve suçlamaların yanı sıra, Ermeni karşıtı protestolara da yol açtı”,- denilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu