Ermeni sporcu rakibini 15 saniyede mağlup ederek dünya şampiyonu kemerini kazandı (Video)

4 Aralık’ta New York’ta düzenlenen yarışmada Amerikalı hemşehrimiz Uluslararası Dukendo-Full Contact Karate Federasyonu Başkan Yardımcısı Edgar Soghomonyan, MMA Dünya Karate Şampiyonu kemerini kazandı. Sporcu, Facebook sayfasından mücadeleden ve ödül töreninden bir video paylaştı.

Edgar Soghomonyan’ın ECF süper ağır siklet kategorisinde Matthew Faulkner ile yarıştı. Mücadele 15 saniye sürdü, sporcumuz rakibini devirdi ve 15 saniye sonra onu yendi. Sporcunun ödüllendirilmesi sırasında Ara Gevorgyan’ın bestesi olan “Artsakh” (Karabağ) eseri seslendirildi. Arkadaşı Armen Avetisyan’ın fotoğrafıyla bir tişörtle sahneye çıkan Edgar, zaferini genç yaşta hayatını kaybeden Avrupa halter şampiyonu Armen Avetisyan’a adadı.

Edgar Soghomonyan bu yaz sıradaki zaferini kaydettirirken, bu zaferi 44 gün savaşında şehit olan askerlerimizin anısına, iki oğlu da dahil olmak üzere Ermeni ordusunun tüm askerlerine adadığını da hatırlatalım.

ERMENİ HABER AJANSI