Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması için mücadele eden eski ABD Senatörü Bob Dole öldü

İkinci Dünya Savaşı gazisi, eski ABD Cumhuriyetçi senatörü, 1996 ABD başkan adayı Bob Dole (Robert Joseph Dole) 99 yaşında öldü.

Politikacının eşi Elizabeth Dole, Pazar günü Twitter hesabından paylaşım yaparak “Senatör Robert Joseph Dole’un sabah erken uykusunda öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünüz” ifadelerine yer verdi.

Dole, 1969’dan 1996’ya kadar 27 yıl boyunca ABD Senatosu’nda Kansas eyaletini temsil etti ve bundan önce sekiz yıl boyunca Temsilciler Meclisi üyesiydi. 1996 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partisinin adaydı, ancak ikinci dönem için yeniden seçilen Demokrat Bill Clinton’a yenildi.

Reuters’e göre, Dole bu yıl Şubat ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Dole Ermeni halkının dostudur, Ermeni Soykırımı’nın tanınması için verilen mücadelenin her zaman en ön saflarında yer almıştır.

ERMENİ HABER AJANSI