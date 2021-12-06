Bir yanıyla çocuk, bir yanıyla ergenler

Barbara Yoaf, Yahudi geleneğinde Bat Mitsva’ya hazırlanan kız çocuklarının, çocukluk ve ergenlik arasında arafta kalma hallerini fotoğrafladı. Genç kız oluyorlar ama bir yanıyla da olmuyorlar. Araftalar.. Bir yanıyla çocuk, bir yanıyla ergenler.

NAMIK ALKAN

Fotoğraf sanatçısı Barbara Yoaf, Yahudi geleneğinde Bat Mitsva’ya hazırlanan kız çocuklarının, çocukluk ve ergenlik arasında arafta kalma hallerini fotoğrafladı. Yoaf’ın çektiği 28 fotoğraf bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Sefarad Kültür Festivali’nde sergilenmeye başladı. Kemeraltı’nın eski Yahudi Mahallesi’nde bulunan ve yeni restore edilen Etz Hayim Sinagogunda sergilenen Barbara Yoaf’ın ‘Bat Mitsva’ fotoğraf sergisi 12 Aralık’a kadar devam edecek. Galata Fotoğrafhanesi Belgesel Fotoğraf Programı ve Master Class eğitimleri alan Barbara Yoaf, 2011’den bu yana, etkilendiği olay ve insana hikayelerini görüntüleyerek fotoğraflarına yansıtan içerikler üretmeye çalışıyor.

‘BAT MİTSVA’ FOTOĞRAFLANDI

Barbara Yoaf, Yahudi geleneğinde 12 yaşına basan kız çocuklarının Bat Mitsva adı verilen bir törenle çocukluklarını geride bırakarak genç kızlığa geçtiklerini belirtiyor. Bunun için belli bir hazırlık evresinden sonra Bat Mitsva adı verilen bir tören düzenleniyor. Türkiye’de 14 yıldır Anette Bat Mitzvah kulübü tarafından hazırlanan eğitimler her yılın kasım ayında başlayıp, takip eden yılın haziran ayına kadar sürüyor. Her pazar günü, haftada 2 saat yapılan ve yaklaşık 8 ay süren eğitimlerin sonunda haziran ayında tören yapılıyor. Yahudi kız çocukları törene katılıyor ama zorlama yok. İstemeyen de katılmayabiliyor. Barbara Yoaf, 2016 kasım ayından 2017 haziran ayına kadar yaklaşık 8 ay boyunca Yahudi kız çocuklarının Bat Mitsva törenine hazırlanmasını anlatan hallerini fotoğrafladı.

Kız çocuklarının Yahudi gelenek ve göreneklerini bu hazırlık eğitimleri ile öğrendiğini kaydeden Barbara Yoah,“Kız çocukları birçok bayramın içeriğini öğreniyorlar. Yahudilerin kutladığı Şabatı, her cuma akşamı yapılan Şabat sofrasını öğreniyorlar. Şabatta şarap içilir, bunun nedenini öğreniyorlar. Şabat ekmeğini yapıyorlar. Birlikte eğleniyorlar ve birlikte bir faaliyet oluyor. Ben hafta sonu çalışmalarını gittiğimde genç kızlık ve çocukluk arası hallerini fotoğrafladım” diyor.

BAT MİTSVA’YI İŞLEMEK…

Yahudi erkek çocukları için de 13 yaşına bastığında Bar Mitsva adı verilen tören yapıldığını anlatan Yoaf, Bar Mitsva’nın bilindiğini fakat Bat Mitsva’nın fazla bilinmediğini belirterek şunları anlattı:

“Ben fazla bilinmeyen Bat Mitsva’yı işlemek istedim. Kız çocuğu olduğu için gelişiminde işte dudak parlatıcısını daha lüzumsuz sürmek, oje sürmek, davranışlarında değişiklik, saçını daha farklı yapmak gibi davranışları erkeklerden farklı olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Erkekler siyah falan giyiniyorlar ama kızlar çok farklı. Böyle bir büyüklük halleri var ve bir yanda da çocuksu halleri var. Aslında 12 yaşında genç kız oluyorlar ama bir yanıyla da olmuyorlar. Araftalar.. Bir yanıyla çocuk, bir yanıyla ergenler.”

https://www.birgun.net/haber/bir-yaniyla-cocuk-bir-yaniyla-ergenler-368258