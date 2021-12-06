Aziz Sancar’dan Şuşa’da şükür namazı

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmak için 2020’de gerçekleştirdiği 44 günlük savaşı gece gündüz takip ettiğini belirterek “Karabağ zaferi, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra sadece Azerbaycan’ın değil, Türk dünyasının en büyük zaferidir” dedi. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Bakü’de bulunan Sancar, “Kurtulursa kendime Şuşa’da iki rekât namaz kılma sözü vermiştim, Allah’a şükür bunu yapabildim” diye konuştu. Sancar, Türk dünyasına, “Kaynaklarımız var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım” tavsiyesinde bulundu. Sancar, “Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlere karşı koyamazsın. İHA ve SİHA’larımızın temelinde bilim var” dedi. Sabah Gazetesi