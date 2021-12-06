Azerbaycan içindeki herhangi bir statü Karabağ için kabul edilemez

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Ermeni Ulusal Komiteleri ofislerinin konferansında yaptığı konuşmada, Artsakh halkı ve yetkilileri için Azerbaycan sınırları içinde herhangi bir statünün kabul edilemez olduğunu ve bunun Artsakh ve Ermeni devletinin yıkılması anlamına geleceğini belirtti.

Davit Babayan, cumhuriyetin uluslararası alanda tanınmasını, Artsakh Cumhuriyeti topraklarının işgal edilmesini, Azerbaycan-Karabağ sorununun kapsamlı ve adil bir şekilde çözülmesini, farklı ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesini ele aldı.

Babayan, Hay Dat bürolarının yürüttüğü çalışmaları, yapının Artsakh’ın gelişme ve güçlenmesine katkısını çok takdir ettiğini dile getirdi. Bakan, vatansever çalışmalarından dolayo minnettarlığını ifade ederek, Ermeni Devrimci Federasyonu Hay Dat’ın çalışmalarında Artsakh merkezli faaliyetinin temel direklerinden biri olarak kalacağını umduğunu belirtti.

Konferans sırasında Artsakh Demokrat Partisi Genel Başkanı Aşot Ghulyan, Artsakh “Adalet” partisinin eş başkanı Hakob Hakobyan, Ermeni Apostolik Kilisesi Artsakh Piskoposluğu lideri Piskopos Vrtanes Abrahamyan, Ulusal Meclis Başkanı Arthur Tovmasyan da konuşmalar yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI