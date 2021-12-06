Atom santraline onay

AB uzmanları, atom santraline olumlu cevap verdi

Avrupa Komisyonu’nun yürütme organı uzmanları ve Ermenistan Nükleer Santrali’nin ikinci güç ünitesinin faaliyetinin uzatılmasına onay veren belgelere ilişkin değerlendirmeler, nükleer enerji operasyonu ve nükleer güvenlik açısından Ermenistan’ın doğru yolda olduğunu teyit ediyor.

Avrupalı ​​uzmanların değerlendirmelerine göre, güç ünitesinin çalışma süresini uzatma izni olumlu.

Metsamor NGS’nin 2. güç ünitesinin işletme süresi 2026 yılına kadar uzatılmış olup, reaktör gövdesinin 2039 yılına kadar faaliyet gösterecek yeterli kaynaklara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu