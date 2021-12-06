ARARAT Nairi şampiyon

ARARAT Nairi konyağı, ambalajı ile İngiltere’nin ünlü yarışmasında en yüksek ödülü kazandı

“The Spirits Business Design & Packaging Masters” bu yılki çalışmayı tamamladı ve sonucunda ARARAT firmasının “Nairi” isimli 20 yıllık konyağı “Tasarım ve Ambalaj” kategorisinde en iyi olarak kabul edilerek, yarışmanın en yüksek ödülünü kazandı.

68 dünya markasından 132 başvurunun kaydedildiği bu yılki yarışma, geçen yılın beklentilerini aşarak zorluklarla doluydu.

İlk kez bu yarışmaya katılan ARARAT markası, en yüksek ödülü kazanarak, böylece yarışma tarihine geçmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu