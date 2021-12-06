Anadolu Ajansı Şirinoğlu, Gülmezgil ve Binatlı’nın görüşlerine başvurdu

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme yönünde karşılıklı açıklamalar sürerken, resmi Anadolu Ajansı, Türkiye Ermeni toplumundan vakıf başkanları Bedros Şirinoğlu, Dikran Gülmezgil ve işadamı Nazar Binatlı ile görüştü..

Ajansın haberine göre, Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, bölgede yeni dengelerin oluştuğunu ve Türkiye’nin desteği ile aynı zamanda bölgesel barış ve iş birliğinin önünün açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ankara ile Erivan’ın normalleşmeye dair son derece önemli mesajlar verdiğini kaydeden Şirinoğlu, “Türkiye’deki Ermeniler normalleşmeyle ilgili çok ümitli. İki komşu ülkenin ilişkilerinin normalleşmesini ve iki halkın kardeşliğinin pekişmesinin önünün açılmasını özlemle bekliyoruz. İnşallah bu olumlu gidiş somut adımlarla devam eder ve savaşın yaraları bir an önce sarılır. Türkiye’miz de bölgemizin önder ülkesi olarak bu süreci özlenen noktaya ulaştırır. Ermenistan ile normalleşme süreci iki ülkenin de menfaatine olacaktır.” diye konuştu

Şirinoğlu, şöyle devam etti:

“Normalleşme nasıl olacak, kimlerle olacak, kimler buna köstek olmaya çalışacak, kimlerin işine gelmeyecek, bunu zaman gösterecek ama eminim ki Türkiye ile Ermenistan bugün olmasa bile yarın mutlaka dostane ilişkiler kuracak. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı gibi bölgesel iş birliğini ve barışı da hızlandıracaktır.”

Ajansa göre Şirinoğlu, normalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak “1915 olayları”nı saydı ve şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle arşivlerin açılması ve tarihçilerden oluşan bir komisyonun kurulması yönündeki açıklamalar yaptı. Bu konunun artık devletlerin sorunu olmaması lazım. Varsa bir hesap, buna tarihçiler karar verecek. Yazılı kaynaklarda bu bilgiler mevcut. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arşivleri açmaya hazır olduğunu müteaddit defalar söyledi. Karşı tarafın karşıt bir tezi varsa onlar da açsınlar. Hem Türk halkını hem Ermenistan halkını daha fazla üzmeye gerek yok.”

Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de yaşayan Ermenilere büyük destek verdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ermenistan halkı zaten fakir, Dolayısıyla normalleşme Ermenistan halkının da menfaatine olacak. Sınırların ve hava yollarının açılması Ermeni halkının da rahat bir nefes almasını sağlayacak. Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimizde Ermeni halkına büyük destek verdiğini bizzat gördüm, tanık oldum. Türk ve Ermeni halkı arasında bir sıkıntı yok, devletler arasında sıkıntı var. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu sorunu çözecek.”

Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil de Ankara ile Erivan arasında karşılıklı verilen mesajların normalleşme sürecini hızlandırdığını söyledi.

Ajansa göre Gülmezgil, “Ermenistan işgal ettiği toprakları masada anlaşarak iade etmeliydi. Eğer Ermenistan’da bunu yapacak güçlü bir lider çıksaydı bütün bunlar yaşanmazdı ve Türkiye ile Ermenistan ilişkileri çok daha farklı olabilirdi. Maalesef Azerbaycan’a karşı yapılmış bir haksızlık vardı. Türkiye, haklı olarak Azerbaycan’ın yanında durdu. Dolayısıyla 30 yıldır Türkiye’nin Ermenistan ile yakınlaşması sağlanamadı.” dedi.

“Gelinen noktada iki devletin artık anlaşamaması kabul edilir bir şey değil.” diyen Gülmezgil, Türkiye’nin, Erivan ile Bakü arasındaki sorunu tamamen bitirmeye yönelik desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Gülmezgil, şöyle devam etti:

“Türkiye şu anda 85 milyonluk bir ülke. Ermenistan ise 2-3 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin bir ilçesi kadar. Ermenistan hiçbir zaman Türkiye için potansiyel bir tehlike değil, olamaz da zaten.Türkiye’nin ivedilikle çözmesi gereken sorunları arasında Ermenistan meselesi var. Çünkü tüm dünyada mazlum ve mağdur bir Ermeni algısı var. Türkiye, Ermenistan ile helalleşmeli ve bu sorunu çözmeli. Bunu çözdüğü zaman dünya ile ilişkileri de yeniden şekillenecek.”

Gülmezgil, “Türkiye ile dostluk Ermenistan’ın en büyük güvencesi olur. Sınırların açılması iki taraf için de kazanım olur. Ermenistan ekonomik olarak kalkınırken Türkiye de tüm dünyaya iyi niyetini göstermiş olacak. Benim gönlüm Türkiye’nin Ermenistan’a hamilik ve babalık yapmasından yana.” diye konuştu.

İnşaat mühendisi Nazar Binatlı, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmenin iki halk için de son derece tarihi bir süreç olacağını belirterek 30 yıldır süren bu gerginliğinin iki ülkeye bir faydasının dokunmadığını söyledi.

Binatlı, “Bu ilişkiler iki halk için de büyük faydalar sağlayacaktır. Normalleşme konusunda son derece ümitliyim. Ayrıca bu normalleşme süreci Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini de olumlu yönde etkileyecektir. 30 yıl önce bu iki halk zaten bir arada yaşıyordu. Son gelişmeler de gösterdi ki artık bu düşmanlığın ortadan kalkması gerekiyor.” dedi.

Bir ziyaret için bulunduğu Erivan’da halkın büyük bir bölümünün normalleşme beklentisi içinde olduğunu ifade eden Binatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Politikadan pek anlamam ama bu normalleşme sürecinin hem ekonomik hem de siyası bir getirisi olacağını düşünüyorum. Bu konuda son derece iyimser düşünüyoruz. Ermenistan halkının da iyimser olduğunu gözlemleyebiliyorum burada.”

Agos