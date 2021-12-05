Papa’nın ziyareti bahane!

Papa Françesko’nun Güney Kıbrıs ziyareti, Türkiye’yi suçlama yarışına dönüştü

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret, adeta buradaki siyasilere, Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler yöneltme ortamı sağladı.

Papa Françesko, Lefkoşe’de bir stadyumda düzenlenen toplu ayinde Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne de üstü kapalı atıfta bulunarak, “Yaraların sarılması, acımızı birlikte taşıdığımızda, sorunlarımızla birlikte yüzleştiğimizde, birbirimizi dinlediğimizde ve konuştuğumuzda gerçekleşir” ifadeleriyle toplumlararası uzlaşı çağrısı yaptı. Euronews Türkçe’nin haberine göre Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos da, Papa ile yaptığı görüşmede doğrudan Türkiye’yi ve KKTC’yi hedef aldı.

Kıbrıs’ın Türk kesiminde Hristiyan ibadet yerlerinin camiye dönüştürüldüğü, buralardaki değerli eserlerin çıkartıldığını iddia eden Başpiskopos 2. Hrisostomos, “Bu kutsal ve adil mücadelede… aktif desteğinizi bekliyoruz.” dedi. Papa Françesko konuşmasında isim vermeden kutsal objelerin gerçek sahiplerine teslim edilmesi gerektiğini savundu. Papa Francis, geçen yıl Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürmesine tepki göstermişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de Papa Françesko ile yaptığı görüşmede Kıbrıs’ta çözümsüzlük noktasında Türkiye’yi suçlayarak, “Kıbrıs Osmanlı’nın parçasıdır” söyleminden rahatsızlık duyduklarını savundu.

Rum lider, Papa’ya ithafen “Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli” ifadelerini kullandı. Papa ise bu görüşmede coğrafi olarak küçük ancak büyük tarihe sahip bir ülkeye “ibadetçi” olarak geldiğini belirtmekle yetindi.

KKTC’den Papa’ya sitem

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaret eden Papa Françesko’yu KKTC’ye davet etmişti. Tatar, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Papa’nın ziyaretini Türkiye ve KKTC’ye karşı siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını gördüklerini belirterek “Bu durum, Rum Yönetimi’nin dini inançları istismar ettiğinin yeni bir kanıtı olurken oldukça üzüntü vericidir” demişti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/papanin-ziyareti-bahane-6655063