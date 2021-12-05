MERHUM HARUTYUN ŞANLI’NIN ANI KİTABI TANITILDI

Gedikapaşa S. Hovhannes Kilisesi tarafından, 4 Aralık 2021, Cumartesi, saat 16:00’da, Kumkapı Bezciyan Salonu’nda, merhum Harutyun Şanlı’ya ithaf edilen “Harutyun Şanlı” kitabının tanıtımı gerçekleşti. Kilise yönetimi, pandemi döneminde merhum olan başkanının yaşamını ve çalışmalarını anmak amacıyla bir anı kitabının hazırlatmıştı. Bu tanıtım günü de kitabın halkla buluşması için bir vesile olmuştu.

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyaset ettiği törende, Yayın Bölümü Sorumlusu Rahip Hovagim Seropyan, Gedikpaşa Kilisesi Din Görevlisi Kd. Peder Drtad Uzunyan, Ruhani Kurul Başkanı Peder Zaven Bıçakcıyan, Peder Şirvan Mürzyan, merhum Harutyun’un eşi Öjen Şanlı ve evlatları Vrej ve Karin, merhumun yakınları, Murat Özçelik’in başkanlığındaki Gedikpaşa S. Hovhannes Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyeleri, kitabın hazırlık aşamasında emeği geçenler de hazır bulundular. Pandemi şartları göz önünde bulundurularak, tören sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti.

Ruhani Önderimizin, ruhaniler ve yöneticiler eşliğinde tören salonuna gelmesi sonrası, Patrik Hazretleri’nin söylediği Rabb’in Duası’yla tören başladı. Daha sonra, merhum Harutyun Şanlı’nın ruhunun esenliği için dualar okunduktan sonra tören devam etti. Sunuculuk görevini kitabın hazırlık safhasında da emeği olan Serda Aslan üslendi.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Özçelik, yönetim kurulu arkadaşları adına salondakileri selamladı. Sonrasında, Gedikpaşa Ailesi’nin projesini takdis ettiği ve desteklerini esirgemediği için Patrik Hazretleri’ne özel olarak teşekkür etti. Bu bağlamda, kitabın hazırlık evresinde emeği geçen herkese hassaten teşekkür etti.

Daha sonra, kitabın yazarı Serli Nışanyan söz aldı ve öncelikli olarak merhumun ailesine, sevenlerine ve gerek yazılarıyla gerek tahsis ettikleri görsel ve yazılı envanterle kitabın gelişiminde katkısı olan kahramanlara teşekkür etti. Bu komine çalışma sonra merhumun anısı daha etkili bir şekilde sunulmuştu. Okuyucular, kitap içerisinde hem merhum hakkında okuyacak hem de resimler vesilesiyle hatıralarını tazeleyeceklerdi. Bununla birlikte, kitabın başında Şair Yeğişe Çarents’in satırlarıyla yola çıktığını ve merhum hakkında yazdığını söyledi. Öte yandan, çalışma esnasında merhumun ayrılığı göz önünde bulundurularak hüzünlü anlar yaşanmıştı. Sözlerini sonunda, kitabın Harutyun Şanlı’yı anmak için iyi bir araca dönüşmesini diledi.

Serda Aslan, açılış konuşmalarından sonra, törenden iki gün önce merhumunun hayatta olması durumunda doğum gününün kutlanacağını hatırlayarak, bu kitabın merhumun ailesi ve sevenleri nezdinde katılıcı bir hediye olmasını diledi. Bu hatırlatma sonrasında program müzikle devam etti. Maral Çağlıçubukçu, Bedros Turyan’ın “Dırdunçk” şarkısını söylerken, Tatyana Bostan da, Sevan Agoşyan’ın orgu eşliğinde “Dun im Hayreni” eserini seslendirdi.

Müzik programında sonra, uzun yıllar Gedikpaşa Kilisesi din görevlisi olan Peder Zaven söz aldı ve hüzünlü duygular içersinde salondakilere hitap ederek, Harutyun’un anısını yüceltecek benzer bir çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Peder olarak takdis edilmesi sonrasında, Patrik Mesrop tarafından Gedikpaşa’ya atanan Peder Zaven, kilisede karşılaştığı aile ortamının altını çizerek, bu ortamın olmazsa olmazlarından birisinin Harutyun Şanlı olduğunu söyledi. Sadakat ve güven üzerine temelli bu ilişki içersinde merhumun en tanınmış sözü “Sorun yok. Hallederiz” olmuştu.

Törenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Patrik Hazretleri, merhumun anısına benzer bir kitabın hazırlanmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Öte yandan, Patrik Hazretleri, bu kitabın sadece merhum için değil aynı zamanda her birimiz için yazıldığını söyledi. Cemaat yaşantısındaki en önemli sorunlardan birisini hizmete hazır gönüllüler bulmak olduğu hatırlattı ve halkının sorunlarıyla hüzünlenen, onların çözümü için çaba sarf eden ve çalışan, hatta aile yaşantısından feragat eden gönüllülere ihtiyaç olduğunu hatırattı. Öte yandan bu gibi insanlara hayatta oldukları süreçte bu özelliği hissettirmek gerektiğini, onların kıymetli olduklarını ve hatıralarının kalıcı olması gerektiğini hatırlattı. Hem yaşarken hem de merhum olduktan sonra benzer kişilerin anılması gerektiğini belirten Patrik Hazretleri, Harutyun’un hizmet ruhu için güzel bir örnek olduğunu belirterek, okuyucuların bu kitaptan ilhama alacaklarına inandığını belirtti.

Patik Hazretleri, kitap projesi ortaya çıktığında birçoklarının bir şeyler yazmak ve anıları içerisinden Harutyun’u tanıtmak istediklerini belirtti. Dolayısıyla, bu çalışma merhumun yakınlarının kütüphanelerinde kalıcı bir esere dönüşecek ve bu eser yoluyla onun anısı daim olacaktı. Ne yazık ki, pandemi sürecinde gerçekleşen vefatı sonrası cenazesi dahi elde olmadan sönük geçmişti, fakat bu tören kendisini alkışlarla anmak için çok iyi bir vesileye dönüşmüştü. Sözlerini sonunda, benzer şekilde hizmet etmeye hazır kişilerin cemaat yaşantımızda çoğalmasını diledi.

Tören sonunda, salonda ufak çapta bir kokteyl düzenlendi ve törende hazır bulunanlar kitabı ilk kez yakından görme ve kitaptan edinme olanağına eriştiler.

Öte yandan belirtmek gerekir ki, Gedikpaşa Kilisesi tarafından Harutyun Şanlı Arşiv Düzenleme Komisyonu kurulmuş, projenin yayın direktörlüğünü Merhum Başrahip Tatul Anuşyan üstlenmiş, proje koordinasyonu görevini Serda Aslan yürütmüştü. Serli Nışanyan’ın kaleme aldığı kitabın yayın danışmanlığını Rahip Hovagim üstlenirken, Türkçe düzeltmeleri Sarkis Hemengül gerçekleştirmiştir. Kitabın kapak ve sayfa tasarımı Sarven Dane gerçekleştirirken, bir çok kişi sözlü ve yazılı katkılar sunmuş, görsel materyal derlemişlerdir. Kitaptan dileyenler, Gedikpaşa Kilisesi’ne başvurarak kitaptan örnek temin edebilirler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/