Diyarbakır’da Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi’nde 100 yıl sonra ilk ayın

Diyarbakır’da hendek olaylarında zarar gören Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi’nde restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları sona erdi.

17’nci yüzyılın sonunda inşa edilen uzun süredir atıl durumda olan kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Dicle Üniversitesi’ne 10 yıl süreyle tahsis edilen kilise, kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerin kazdığı hendek ve çukur olaylarında teröristler tarafından tahrip edilen Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sona erdi. Ermeni Katolik Cemaati adına kayıtlı olan kilise, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan’ın yönetiminde kutsandı ve atıl durumdaki kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin gerçekleştirildi.

Aslına uygun olarak restore edilen kilise, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılması talep edildiğinde izin verilmesi kaydıyla 10 yıl süreyle eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Dicle Üniversitesi’ne tahsis edildi.

DHA’nın aktardığına göre, ayinde konuşan Başepiskopos Levon Zekiyan, yaklaşık 100 yıl aradan ilk defa bu aziz mekanda ayin yaptıklarını belirterek, “Sur çatışmalarında ağır hasar gören kilisemiz, devlet tasarrufuyla onarılmış ve günümüzdeki takdire şayan haline gelmiştir. Kilisemiz, mimari özelliğinin kaybedilmemesi, her türlü bakım, onarım ve muhafazasının sağlanması, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılma üzere talep edilmesi halinde izin verilmesi kaydıyla eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Dicle Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Bu kıymetli tarihsel anıtın ve temsil ettiği insani ve manevi değerlerin günümüzde ve gelecek kuşaklar bilincinde yaşayabilmesinin, bu yaşam sürekliliğinin bir güvencesi olarak görmekteyiz. Bu vesile ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, Vali Münir Karaloğlu’na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

https://www.gercekgundem.com/guncel/316320/diyarbakirda-surp-hovsep-ermeni-katolik-kilisesinde-100-yil-sonra-ilk-ayin