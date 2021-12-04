Yunanistan’da Ortodoks bir din adamı Papa Francis’i protesto etti: ‘Dinin yolundan çıkmışsın’

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’i, Yunanistan ziyaretinin ilk gününde, kendisine yaklaşan bir din adamı “Papa, dinin yolundan çıkmışsın” diyerek protesto etti.

Atina Başpiskoposluğunu ziyareti sırasında Papa Francis’i protesto eden kişi, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

NEW – Greek Orthodox priest shouted "Pope, you are a heretic" as Francis was entering the Archbishopric in Athens.pic.twitter.com/0KGF1TXuf6 — Disclose.tv (@disclosetv) December 4, 2021

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papa Francis’i ağır sözlerle protesto eden kişi Ortodoks kilisesi mensubuydu ve bir Ortodoks rahip olarak, Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus’un Yunanistan ziyaretinden rahatsızlık duymuştu.

Kilise 1054 yılında Doğu ve Batı Kilisesi olarak ikiye ayrılmış, o tarihten itibaren iki kilise arasındaki ayrım ve anlaşmazlık asırlar boyu devam etmişti.

Yunanistan’a 3 günlük ziyarette bulunan Papa Francis, Başpiskoposluk ziyareti öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211204/yunanistanda-ortodoks-bir-din-adami-papa-francisi-protesto-etti-dinin-yolundan-cikmissin-1051451672.html