Papa’dan Ortodoks din adamına jest

Katoliklerin dini lideri Papa Françesko, Kıbrıs Rum yönetiminde Ortodoks Başpiskopos Hrisostomos’un elini öperek jestte bulundu, mezhepler arası ‘uzlaşı ve birlik’ çağrısı yaptı.

Kıbrıs sorununda Türkiye’ye yönelik bir dizi suçlamada bulunan Rum lider ise Papa’nın desteğini istedi. 85 yaşındaki Arjantinli Papa’nın, Hrisostomos’a sarılması ve elini öpmesi Rum medyasında “büyük jest” olarak nitelendirildi. Bu arada Lefkoşa’da Papa ile görüşen Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’yi şikâyet etti ve “Siz devreye girin Sayın Papa, yardımınızı istiyoruz” dedi.

Bugün Yunanistan’a gidecek olan Papa Françesko önce Atina’da bir dizi temasta bulunacak, ardından Midilli Adası’ndaki mülteci kampını ziyaret edecek.

Hürriyet Gazetesi