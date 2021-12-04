Papa Franciscus’a ‘kafir’ diyen rahip gözaltına alındı

Yunanistan’da Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a “Papa, sen bir kafirsin, dinin yolundan çıkmışsın” diyerek protesto eden rahip gözaltına alındı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’u, Yunanistan ziyaretinin ilk gününde, kendisine yaklaşan bir din adamı “Papa, dinin yolundan çıkmışsın” diyerek protesto etti.

Rahip, Papa’ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, “Papa, sen bir kafirsin” dedi.

Papa’yı protesto eden rahip gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papa Franciscus’u ağır sözlerle protesto eden kişi Ortodoks kilisesi mensubuydu ve bir Ortodoks rahip olarak, Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus’un Yunanistan ziyaretinden rahatsızlık duymuştu.

Yunanistan’a 3 günlük ziyarette bulunan Papa Francisco, Başpiskoposluk ziyareti öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / İHA

BirGün Gazetesi