Hanuka Son Gecesinde Balat’ta Kutlanıyo

2015’ten beri Türkiye’de de kamusal alanlarda kutlanmaya başlanılan Hanuka Bayramı, bu sene bir zamanlar Yahudilerin yerleştiği Balat’ta kutlanacak.

5 Aralık 2021 Pazar akşamı saat 18:00’de Haliç’te Balat Or-Ahayim Hastanesi’nin yanında bulunan Ayvansaray Cemil Meriç Görme Özürlüler Parkı’nda gerçekleşecek törende Hanukiya’nın 8. mumu yakılacak, Los Pasharos Sefaradis konser verecek ve konuşmalar yapılacak.

Türkiye Yahudi Toplumu, herkesi mumları beraber yakmaya ve sevgi ve barış mesajını yaymaya davet ediyor.

https://www.avlaremoz.com/2021/12/04/hanuka-son-gecesinde-balatta-kutlaniyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hanuka-son-gecesinde-balatta-kutlaniyor