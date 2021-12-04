‘Erivan insanlık suçu işliyor’

İtalya’nın başkenti Roma’da İtalyan Parlamentosu’nda temaslarda bulunan Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini İtalyan muhataplarına aktardı. Aliyeva, Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından pek çok vatandaşın memleketine dönme hasreti çektiğini belirterek, “Ancak halen güvenlik sorunu var. Yüzlerce mayın temizlendi. Fakat çok sayıda mayın var. Ermeniler mayınları döşediği yerlerin haritasını vermeyi reddetmektedir. Bu bir insanlık suçudur” dedi. Sabah Gazetesi