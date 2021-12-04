Aziz Sancar’dan işgalden kurtarılan Şuşa’ya ziyaret

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|Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti. Sancar’a eşlik eden Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, o anlara dair bir fotoğraf paylaştı.
Azerbaycan’da bulunan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.
ŞUŞA HATIRASI
Çekildikleri fotoğrafı “Yazın ayrı kışın ayrı güzel Şuşa. Ciğerlerimiz Kafkasların havası ile doldu. Çok şükür” notuyla paylaştı.
ALİYEV’LE GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı dün kabul etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sancar’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev’i tebrik ederek, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.
ALİYEV’LE GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı dün kabul etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sancar’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev’i tebrik ederek, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.
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