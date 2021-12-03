Türk malı ithalatını 5 yıl daha yasaklayın, satışını da yasaklayın

Mantashov İşadamları Sendikası, Restoranlar Derneği STK’sı ve İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği, Başbakan Nikol Paşinyan’a ve hükümete Türk menşeli mal ithalatı yasağının uzatılması için açık mektup gönderdi.

Türk ithalatçılarının Ermeni pazarından ayrılmasının ardından birçok sektörde Ermeni üreticiler üretimlerini artırarak yeni istihdam yaratarak ve pazar talebini karşılamaya çalıştılar, bu yüzden şimdi Türk mallarının ithaline izin verilirse Türk üretici ve ithalatçıları adımlar atacak. yeni kurulan veya yeni yatırım yapılan Ermeni şirketlerini zor durumda bırakacak olan Ermeni pazarını yeniden ele geçirmek.

Ermenistan Kamu Radyosu