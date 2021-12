Papa G. Kıbrıs’ta: Başpiskopos ‘Kana susamış Attila’dan beter’ dediği Türkiye’ye karşı yardım istedi

Güney Kıbrıs’ta bölünmüşlüğe karşı birlik ve barış çağrısı yapan Papa Francis’in Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos’la buluşmasına, Kuzey Kıbrıs’ta Rumların geride bıraktığı tarihi eserlerin akıbetiyle ilgili talepler damgasını vurdu.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı kapsayan 5 günlük tura çıkan Papa Francis’in dün vardığı Lefkoşa’da gündeminde Katolik-Ortodoks diyaloğu, adadaki bölünmüşlük, Güney’in Kuzey’i kendisine göndermekle suçladığı göçmenler vardı.

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades tarafından karşılanan ve ağırlanan Francis, dün Lefkoşa’daki cumhurbaşkanlığı sarayında siyasi liderlere hitabında ve bir Maruni Kilisesi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerle Rumlara mesaj verdi.

‘Güç kullanımı ya da tehdide başvurmadan müzakerelere geri dönün’

Anastasiades ile hükümetine “Gelin, güç jestleriyle değil, jestlerin gücüyle umudu besleyelim” diye seslenen Papa, kilise konuşmasında, adanın Türklerle Rumlar arasında bölünmüşlüğüne atıfla ‘Kıbrıs’taki korkunç yarılmadan’ duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Francis, her iki tarafa, ‘ada halklarının yarım yüzyıldır mustarip olduğu korkunç yarılmayı uzatmaktan başka bir şeye yaramayan güç kullanımı ya da tehdide başvurmama’ ve ‘müzakerelere geri dönme’ çağrısı yaptı.

Papa “Bu adanın deneyimi Avrupa’ya, insanlığa layık bir gelecek inşa etmek, bölünmeleri aşmak, duvarları yıkmak, birlik için hayal kurmak ve çalışmak için el ele çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

Tarihi eser kaçakçılığı sorunu

Bugün Lefkoşa’nın 22 bin kişilik en büyük stadyumunu yarıya yakın dolduran binlerce kişinin katıldığı bir açık hava ayini düzenleyen Papa, öncesinde dini liderlerle biraraya geldi.

NICOSIA – Pope Francis was set to speak to thousands of Catholics at an open-air mass in Cyprus on Friday, the second day of a visit to the divided island that has focused heavily on the plight of migrants. #BangkokPost #World https://t.co/Zzmndvgg4W

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 3, 2021