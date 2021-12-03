Muğla’da kömür madeni için cami yıkıldı

Muğla’ya bağlı İkizköy’de bulunan caminin, kömür madeni sahasında kaldığı gerekçesiyle yıkımına başlandı. Köylüler, yıkıma tepki gösterdi.

Osman Çaklı

DUVAR – Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’ünde aylardır Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı mücadele yürütülüyor.

Son olarak İkizköy’ün Işıkdere bölgesinde bulunan bir cami, kömür madeni sahası içerisinde kaldığı gerekçesiyle bu sabah yıkılmaya başlandı.

‘200 YILLIK TARİHTEN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI’

Yıkıma tepki gösteren İkizköy Çevre Komitesi Üyesi Deniz Gümüşel, köyün en az 200 yıllık tarihinden geriye kalanların kömür için yok edildiğini söyledi. Köyün kültürel ve tarihi mirasına ilişkin konuşan Gümüşel, “Eski bir Yahudi yerleşimi olan İkizköy Işıkdere’de halihazırda devam eden arkeolojik kazılar var. Bizans dönemine ait bir kilise, çok sayıda mezar ve yağhane gibi bazı buluntulara ulaşıldı” ifadelerini kullandı. Ancak bölgedeki kazılar şu an “kurtarma kazısı” düzeyinde ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sponsorluğunda yürütülüyor. İkizköy ve çevre köylerin doğa koruma derneği olan KARDOK’un, alanın arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na karşı açtığı bir dava ise henüz sonuçlanmadı.

İkizköylülerin güvenlik tarafından alınmadığı alanda caminin yıkılmasıyla arkeolojik kazıların da sonlandırılacağı düşünülüyor. Alanın arkeolojik sit olmasıyla ilgili açılan davayı hatırlatan Gümüşel de “tarihin yok edilme” kaygısını taşıdıklarını belirtti: “Cami yıkımını insanlar tepki gösterir diye en sona bıraktılar. Yıkımların devam etmesini arkeolojik kazıların da sonlandırılması olarak görüyoruz.”

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