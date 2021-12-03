Kim Kardashian resmen “Tarz İdolü” olarak tanındı

WWD’nin bildirdiğine göre, girişimci ve TV yıldızı Kim Kardashian, Halkın Seçimi Ödülleri’nde “Moda İkonu Ödülü”nün sahibi olarak “Tarz İdolü” unvanını aldı. Ödül töreni 7 Aralık’ta “NBC” ve “E!” de gerçekleşecek.

“Kim Kardashian’ın tarzının evrimi, dünya çapında moda dünyasını etkiledi. Jane Neal, “Kim’e bu yıl Idol of Style Ödülü’nü kazanma şansı vermeyi dört gözle bekliyoruz” dedi E! Haber Genel Müdürü.

Bu, Kardashian’ın heykelciği ilk alması değil. CFDA 2019 Ödül Töreni sırasında tarihteki ilk Influencer Ödülünü aldı ve yakın zamanda WSJ tarafından “2021’in Marka Yenilikçisi” unvanına layık görüldü. Kardashian, Tracyley Alice Ross, Gwen Stefani ve Victoria Beckham’ın ardından “Moda İkonu Ödülü”nün dördüncü sahibi oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu