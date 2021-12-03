Kıbrıs, Azerbaycan’ın Ermenilere yönelik saldırılarını kınayan bir karar kabul etti

3 Aralık’ta Kıbrıs Temsilciler Meclisi, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenilere karşı mevcut durumda devam eden saldırıları” başlıklı bir tasarıyı oybirliğiyle kabul etti.

Ermenistan’ın Kıbrıs Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tasarı, Azerbaycan’ın Ermenistan ve Artsakh’a yönelik saldırıları kınamaktadır. Esirlerin derhal serbest bırakılması da dahil olmak üzere 9 Kasım 2020 ateşkes bildirisinin hükümlerinin yerine getirilmesini talep ediliyor. Aynı zamanda, uluslararası toplumu Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik saldırılarını sona erdirmek için harekete geçme ve uluslararası kuruluşları Artsakh halkına insani yardım sağlama çağrısında bulunuyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre bu tasarı aynı zamanda Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a karşı başlatılan savaşa katılımını da kınamaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI