Irak Keldani Patriği: Mallarımıza el konularak göçe zorlanıyoruz

Patrik Louis Raphael I. Sako liderliğindeki Keldani Katolik Patrikhanesi, Amara şehrinde bir Hristiyan vatandaşın evine iki patlayıcı ile düzenlenen saldırıdan sonra bir bildiri yayınladı.

Irak’ta Patrik Louis Raphael I. Sako liderliğindeki Keldani Katolik Patrikhanesi dün, barışçıl olmaları sebebiyle Hristiyanları zayıf halka olarak gören aşırılık yanlısı gruplar tarafından gerçekleştirilen tacizlerden ve saldırılarından dolayı duyduğu üzüntüyü ve acıyı dile getirdiği bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiri, Maysan ilinin merkezi olan Amara şehrinde bir Hristiyan vatandaşın evine iki patlayıcı ile düzenlenen saldırıdan sonra geldi.

Keldani Katolik Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Büyük bir üzüntü ve acıyla, El-Amara şehrinde kilisemize mensup Hristiyanlardan birinin evine iki patlayıcı ile düzenlenen saldırı haberini aldık. Çok şükür ev sakinlerinin durumu iyi. Ancak saldırı, söz konusu aile bireyleri ve 2003’ten bu yana büyük acılar çeken Hristiyanlar arasında paniğe yol açtı. Eskiden Hristiyanların sayısı bir buçuk milyondan fazlaydı. Ancak bugün 500 binin altına düştü. Acaba bizleri ve çektiğimiz acıları düşünen biri var mı? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Aşırılık yanlısı gruplar sadece Hristiyanlara zarar verebiliyor. Hristiyanlar barışçıl olmaları sebebiyle zayıf halka olarak görülüyor. Ülke güvensiz bir alana dönüştüğü için üzgünüz. Bu durum gerçekten uykularımızı kaçırıyor. Bazı iyi insanların çabalarına rağmen Hristiyanların mallarına el konuluyor. Aynı zamanda Hristiyanlar işyerlerinde rahatsız ediliyor. Emekli olmuş veya göç etmiş Hristiyanların zararlarının telafi edilmesine yönelik bir yasa olmasına rağmen işe alımlarda eleniyorlar.”

Roj News’te yer alan habere göre, söz konusu açıklamada, Hristiyanların iş alım yolları ve parlamentodaki Hristiyan ‘kotanın’ temsilcilerinin, Hristiyan olmayan tarafları takip etmeleri ile ilgili de eleştiride bulunuldu:

“Bir Hristiyan iş başvurusu yaptığında kendisinden 10 bin dolar ya da daha yüksek bir meblağda rüşvet isteniyor. Peki, ya parlamentoda veya bakanlıktaki temsilcilerimize ne demeli? Hıristiyanlara ne sağladılar? Hiçbir şey! Açık konuşmak mevkilerini Hristiyan olmayan kişilerin oylarıyla kazandılar. Dolayısı ile kendilerini destekleyen tarafa hizmet etmeleri elbette doğal. Bu utanç verici bir durum.”

Görünüşe göre açıklamada, Hıristiyan kotası için ayrılan beş sandalyeden dördünü kazanan Babilliler bloğu kastediliyor. Babilliler bloğu Haşdi Şabi grubunda temsiliyeti olan ve son seçim döneminde Fetih Koalisyonu’yla ittifak yapan bir hareket olarak biliniyor. Hareketin muhalifleri, Babillileri seçimlerde Hristiyan bloğunun diğer adaylarını geçmek için Müslüman seçmenleri kendi adaylarına oy vermeye ikna etmekle suçluyor. Seçim yasaları Müslümanların, Hristiyan adaylara oy vermesini engellemiyor.

Patrik Sako’nun açıklamasında birçok Iraklı yetkiliye de eleştiriler vardı. Sako yetkililerin ‘ülkenin asıl toplumunun kendileri oldukları’ sözlerini boş ve yerinde olamayan bir ifade olarak değerlendirdi. “Umarım herkes Hristiyanların çektiği sıkıntıları anlar. Aksi takdirde geri kalan Hristiyanlar da göçe zorlanacaklar” ifadelerini kullandı.

Patrik Sako daha önce yaptığı bir başka açıklamada ise Türk devletinin işgal saldırılarından ötürü birçok Hristiyan köyünün boşaltıldığı ve göç etmek zorunda kaldıklarını belirtmişti.

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