Genç Karabağlı yönetmenin “Yaşama Arzusu” filmi Cannes Film Festivali’nde en iyisi tanındı

Artsakhlı (Karabağ) genç yönetmen Mariam Avetisyan’ın “Yaşama Arzusu” adlı filmi Cannes Film Festivali’nde “Yerli Halkı Anlatan En İyi Film” kategorisinde birincilik kazandı. Mariam Avetisyan, en iyi uzun metrajlı belgeselin yönetmeni olarak tanındı.

Film Artsakh’taki savaş sonrası hayatı, savaşın burada yaşayan insanlar üzerindeki etkilerini gösteriyor.

Mariam Avetisyan konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

“Filmin fikri savaş sırasında geldi. Sürekli vatanıma yardım etmek, Artsakh’ı dünyaya tanıtmak, bir şeyleri değiştirmek için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ve savaştan sonra Artsakh halkı, Artsakh hakkında bir film yapmaya karar verdim. Filmin adını çok düşündüm. Ve uzun düşündükten sonra annem ve ben “Yaşama Arzusu” adını seçtik çünkü bu hepimize özgü bir şey, Artsakh halkı anavatanında yaşamak istiyor.

ERMENİ HABER AJANSI