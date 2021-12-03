Erzurum’daki Surp Minas Kilisesi için soru önergesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Erzurum’da kentsel dönüşüm projesinin ortasında kalan ve defineciler tarafından tahrip edilen Surp Minas Kilisesi için, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi iletti.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Erzurum Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu mahallesinde bulunan ve 231 yıllık bir geçmişe sahip Surp Minas Ermeni Kilisesi yerel belediye tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesinin tam ortasında kalmış durumdadır. 1790 yılında inşa edilen kilise, bölgede bulunan tarihi ve kültürel önemli yapılardan biri olmasına karşın, on yıllardır bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı kaderine terk edilmiş, vandalların ve definecilerin saldırılarına maruz kalmıştır.

Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmış tescilli bir yapı olmasına karşın, tarihi kiliseyi kuşatan kentsel dönüşüm faaliyeti ayakta durmakta zorlanan kültürel varlığın zarar görmesine dair endişeleri arttırmıştır.

Bu bağlamda,

Erzurum Surp Minas Ermeni Kilisesini niçin korumaya almıyorsunuz? Erzurum’daki kiliseyi kuşatan kentsel dönüşüme neden sessiz kaldınız? Surp Minas Kilisesine musallat olan defineciler tespit edilmiş ve haklarında yasal işlem yapılmış mıdır? Erzurum ili sınırları içinde bulunan Hristiyanlara ait tarihi yapılar bakanlığınızca neden korunmamaktadır? Erzurum’da, Hristiyanlar tarafından inşa edilen; manastır, kilise ve kültürel yapıların envanteri hazırlanmış mıdır?”

Agos