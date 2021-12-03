Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Stockholm’de Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun dinamiğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ararat Mirzoyan, mevkidaşına 12 Mayıs’ta Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına sızması ve son saldırının sonucunda ortaya çıkan durumu sundu.

Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırganlığın neden olduğu insani meselelerin ele alınması bağlamında, Azerbaycan’daki Ermeni savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluları koşulsuz olarak ülkelerine geri göndermenin önemi vurgulandı.

Azerbaycan kontrolü altına geçmiş olan Artsakh topraklarındaki Ermeni tarihi ve kültürel mirasının korunması konusuna da değinildi.

Bakan Mirzoyan, Hollanda tarafına Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırı zamanı Hollanda Parlamentosu’nun ilkeli tutumla desteği ve konuyu Hollanda Hükümeti tarafından ikili ve çok taraflı platformlarda gündeme getirdiği için teşekkür etti.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının yetkisi altında barışçıl müzakereler yoluyla Dağlık Karabağ ihtilafının kapsamlı ve kalıcı çözümü önemsendi.

ERMENİ HABER AJANSI