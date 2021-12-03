AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları ülkelerinin Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ ile ilgili beyanname kabul etti

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin açıklama kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AGİT Bakanlar Konseyi’nin oturumunun sonuçları hakkında düzenlediği basın toplantısında bunu belirtti.

Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AGİT çerçevesinde Rusya, ABD ve Fransa’nın Dışişleri Bakanları AGİT Eşbaşkanları olarak Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin Rusya’nın arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladıkları bir açıklama kabul ettiler. Elbette, 10 yıldır kabul edilmeyen siyasi deklarasyon da dahil olmak üzere bu oturumun daha tatmin edici sonuçlarını görmek isteriz.”

Rusya Dışişleri Bakanı’na göre herkes beyannameyi küçük meselelerle bu veya şu çatışmaya ayrı referanslarla doldurmaya çalışıyor.

ERMENİ HABER AJANSI