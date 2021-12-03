65 yaşındaki Artsakh sakini, Azerbaycan’ın kontrolündeki bir bölgede kaybolup gözaltına alındı

Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi, bir yanlış yönlendirme sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne giren Artsakh vatandaşının iadesi için tedbirler alıyor.

Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamaya göre 3 Aralık’ta saat 13:00 sularında Artsakh’ın Martuni İdari Bölgesi’nin Chartar kentinin 1956 doğumlu sakininin ortadan kaybolması ile ilgili ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine alınan tedbirler sonucunda, bahsi geçen Artsakh vatandaşının kaybolmasından sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki bölgelere geçtiği ve Azerbaycan güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay hakkında Rus barış güçlerine hemen bilgi verildi. Şu an Artsakh vatandaşının Ermeni tarafına iade edilmesi için görüşmeler sürüyor.

ERMENİ HABER AJANSI