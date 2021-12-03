18 yaş üstü nüfusun %40’ı ilk dozu aldı

EC Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan bugün hükümetin başında yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusun %40’ının ilk dozu, nüfusun %23,9’unun tam aşı olduğunu söyledi.

Morbidite açısından bir azalma kaydedildi. 12.465 aktif vaka var, aşılı vatandaş sayısı 1068 (%8,6) ve hastaneye yatırılan 2349 kişiden sadece 87’si aşılı.”

Bakan ayrıca, EC Coronavirus Ölüm İstatistikleri İstatistik Komitesi ile “Silahlı” sistem arasındaki farkın çalışmasının sürdüğünü ve tamamlandıktan sonra sonuçların sunulacağını söyledi.

EC Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi soruşturmanın sona ermesinden sonra bile, kasıt varsa suçlunun cezalandırılacağının anlaşılması için dosyanın savcılığa gönderilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu