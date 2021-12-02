Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan’ı ziyaret eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Azerbaycan’ı ziyaret eden Sancar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Sancar’ın 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın haklı davasını desteklediğini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti. “BÜYÜK İNSANLIK ÖRNEĞİ” Savaşta Ermenilerin Gence’ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar’ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı. MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar’ın Azerbaycan’ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar’a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti. ZAFER DOLAYISIYLA ALİYEV’İ KUTLADI Sancar da Karabağ savaşında elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev’i kutladı, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu söyledi. Sabah Gazetesi